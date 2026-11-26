В Сингапуре перед судом предстал 30-летний гражданин Мьянмы Йе Лин, сгенерировавший с помощью ИИ изображение крокодила в местном водохранилище. Как передает CNA, инициатива обернулась масштабными поисками рептилии и временным запретом на водные виды спорта.

Подсудимый трудился в компании-подрядчике национального агентства по водным ресурсам. Сделав кадр резервуара Пандан, он интегрировал в снимок хищника посредством алгоритмов искусственного интеллекта и продемонстрировал результат сослуживцу. Впоследствии фото дошло до руководства, которое инициировало проверку.

К обследованию акватории привлекли экспертов из управления национальных парков. Спортивным федерациям пришлось экстренно свернуть тренировки на воде, а представители прессы начали опрашивать очевидцев. При этом обнаружить рептилию так и не удалось.

Факт мистификации вскрылся в ходе изучения смартфона фигуранта. В истории запросов к языковой модели были найдены скриншоты, доказывающие факт генерации. Сам обвиняемый к тому моменту уже стер файлы и логи переписки.

На заседании Йе Лин полностью признал вину и ходатайствовал о назначении денежного взыскания. С его слов, он хотел лишь пошутить и не мог предвидеть столь серьезных последствий.

Также мужчина отметил, что финансово обеспечивает проживающую в Мьянме мать и заинтересован в сохранении рабочего места.

Гособвинение запросило для подсудимого тюремное заключение сроком от шести до семи недель. Оглашение вердикта назначено на 1 декабря. Санкция статьи за распространение заведомо ложной визуальной информации предусматривает до трех лет лишения свободы.

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