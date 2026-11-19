Крымский мост в ночь на 19 ноября вновь подвергся атаке, в результате которой движение поездов и автомобилей было остановлено. Власти оценивают повреждения и прорабатывают варианты восстановления транспортного сообщения. Пострадавших в результате атаки нет.

Автобусные рейсы из Крыма на материк отменили

Все автобусные маршруты с полуострова на материковую часть России, о которых объявили накануне, пока отменены. В «Крымавтотрансе» сообщили, что пассажиры могут сдать билеты и получить полную стоимость без удержания комиссии.

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Накануне часть билетов уже успели продать, а рейсы готовили к отправке.

Информации о возможном запуске автобусов по трассе «Новороссия» через новые регионы России пока нет.

Движение поездов по мосту восстановят к вечеру

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что движение поездов по мосту планируют восстановить ориентировочно с 16:00 19 ноября.

«Сейчас благодаря героическому труду наших железнодорожников идут работы по восстановлению моста», — сказал он в видеообращении.

Аксенов призвал жителей Крыма доверять исключительно официальным источникам и сохранять спокойствие. Он также подчеркнул, что власти знают, как действовать в сложившейся ситуации.

Информацию об альтернативных маршрутах перевозки пассажиров обещают разместить на сайте Минтранса Крыма.

Власти оценивают масштабы повреждений

Специалисты продолжают оценивать ущерб. Министр транспорта Андрей Ядров заявил, что степень повреждений и сроки восстановления станут понятны к вечеру.

«Думаю, что к 17:00 мы поймем ситуацию о восстановлении. Для нас ключевым фактором сейчас является перевозка пассажиров, обеспечение грузов, и в случае длительной задержки восстановления моста у транспорта есть необходимый задел для того, чтобы обеспечить эту логистику», — сказал Ядров.

Отдельные элементы моста могут запустить в течение двух месяцев

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти рассмотрят различные варианты восстановления Крымского моста. По его словам, отдельные элементы сооружения могут запустить через месяц-два, однако окончательные сроки и план работ рассчитывают определить в течение недели.

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«Мы сейчас оценим разные варианты в зависимости от того, в какой форме мы его будем восстанавливать. Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное — будем смотреть, сейчас период штормов. Поэтому оценим и в течение недели точно скажем», — сообщил Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели.