В ночь на четверг Крымский мост подвергся третьей за неделю атаке со стороны ВСУ. Движение по мосту приостановили. Минтранс Крыма назвал альтернативные маршруты сообщения с республикой. Aif.ru собрал подробности.

Названы альтернативные маршруты в Крым

В связи с приостановкой движения по Крымскому мосту после ночной атаки Минтранс республики рассказал об альтернативных путях сообщения с регионом. Одним из таких путей названа трасса Р-280.

«Автомобильная дорога Р-280 в настоящее время является альтернативным маршрутом объезда автомобильного транспортного перехода «Крымский мост». По состоянию на 19.11.2026 функционирует в штатном режиме, ограничений по движению не введено», - говорится в публикации ведомства в мессенджере «Макс».

Сообщается о штатной работе пунктов пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Названы сроки возобновления движения поездов по Крымскому мосту

Пустить поезда по Крымскому мосту планируется во второй половине дня 19 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Ааксенов.

«Движение поездов по Крымскому мосту будет восстановлено ориентировочно с 16:00 сегодняшнего дня», - написал он в мессенджере «Макс».

Глава республики назвал героическими усилия железнодорожников, ликвидирующих последствий атаки на Крымский мост.

По вопросам ж/д сообщения с Крымом открыты «горячие линии»

Минтранс Крыма сообщил об открытии «горячих линий» по вопросам ж/д сообщения с республикой.

По информации министерства, получить информацию по железнодорожным перевозкам в дальнем следовании можно по телефонам «горячей линии» АО ТК «Гранд сервис Экспресс» 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53.

Узнать о движении электричек можно, позвонив по телефонам «горячей линии» ЮППК 8-800-506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.

На станциях и автовокзале в Керчи организовали пункты обогрева

В Минтрансе Крыма сообщили об организации пунктов обогрева на двух станциях и автовокзале в Керчи.

«В Керчи на станциях «Керчь-Южная», «Керчь-Пассажирская» и на автовокзале организованы пункты обогрева, где людям бесплатно предлагают горячий чай», - говорится в публикации министерства в мессенджере «Макс».

Также сообщается о возможности зарядки мобильных телефонов на станциях. Кроме того, в ведомстве упомянули о действующей на станции «Керчь-Южная» комнате матери и ребенка.

Работа паромной переправы в Крым приостановлена из-за непогоды

Штормовое предупреждение стало причиной остановки паромной переправы в Керчи, сообщили в Минтрансе Крыма.

«Паромная переправа стоит по погоде. Действует штормовое предупреждение», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сведениям Росгидромета, возможность непогоды сохранится в ройное паромной переправы до конца 20 ноября. Высота волн может достигать полутора метров.

Масштабы повреждений планируется оценить к вечеру

Оценку повреждений Крымского моста из—за атаки ВСУ предполагается завершить к вечеру 19 ноября, сообщил глава российского Минтранса Андрей Ядров

«Думаю, что к 17:00 мы поймем ситуацию о восстановлении», - сказал он.

Министр назвал ключевым фактором перевозку пассажиров и грузов по мосту и сообщил о наличии «необходимого задела» для обеспечения логистики в случае длительного восстановления моста.

Сроки восстановления Крымского моста определят в течение недели

Сроки восстановления поврежденных из-за атаки ВСУ элементов Крымского моста предполагается определить в течение недели, заявил зампред российского правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, планируется оценить различные варианты восстановления конструкций моста. Согласно оценке Хуснуллина, на запуск некоторых элементов может потребоваться до двух месяцев.

«Отдельные элементы можем через месяц-два запустить. Остальное — будем смотреть, сейчас период штормов. Поэтому оценим и в течение недели точно скажем», — сказал вице-премьер.