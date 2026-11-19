Власти Краснодарского края сообщили о повреждении пяти многоэтажных и 78 частных домов в результате атаки дронов ВСУ 18 ноября. Прокуратура открыла горячую линию. Aif.ru собрал детали.
На Кубани в результате атаки ВСУ 18 ноября повреждено более 80 домов
Оперативный штаб Кубани раскрыл новые последствия массированной атаки БПЛА ВСУ 18 ноября на Северский район. По последним данным, повреждены 83 дома - 78 частных и 5 многоквартирных.
В поселке городского типа Ильский повреждены 21 частный дом, в ст. Новодмитриевской – 12. В Афипском повреждения получили 45 частных и 5 многоквартирных домов.
В пострадавших домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. В нескольких домах обнаружены трещины в стенах.
Ущерб оценивала специальная комиссия. Она продолжит работу 19 ноября.
Напомним, в результате вражеского налета на Кубань 18 ноября пострадали 9 мирных жителей. Произошло возгорание на двух предприятиях. Был поврежден газопровод. Без газа остались жители 94 многоквартирных домов.
В Краснодарском крае открыли горячую линию после атаки 18 ноября
В Краснодарском крае после атаки беспилотников ВСУ в среду, 18 ноября, на Северский район открыли горячую линию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия», - рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуратура Кубани проконтролирует соблюдение прав жителей в связи с массированной атакой БПЛА.
В Краснодарском крае дважды за ночь объявляли ракетную опасность
В Краснодарском крае минувшей ночью дважды объявляли ракетную опасность. Первая действовала с 23:06 до 23:29 18 ноября, вторая – с 00:57 до 01:15 19 ноября.
«Ракетная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения ракет», – предупреждали в региональном РСЧС.
Жителей призывали отойти от окон и укрыться в защищенном помещении - защитном сооружении, заглубленном помещении или подвале.
В РСЧС по Краснодарскому краю напомнили, что запрещено подходить к обломкам ракет в случае их обнаружения.