Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара Вооруженных сил Украины по Курску пострадали девять человек.

«Двое мужчин и три женщины получили осколочные ранения. На северо-западе 12-летний мальчик оказался под завалами частного дома, но спасатели уже извлекли его оттуда. Кроме того, осколочные ранения получили две женщины, которые находились в частной клинике. Еще одна пострадавшая находится в районе Льговского поворота. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», — написал он в «Максе».

Ранее глава региона сообщал, что за сутки по области зафиксировали 168 атак. Противник 42 раза применил артиллерию по отселенным территориям, еще трижды использовал беспилотники со взрывными устройствами.