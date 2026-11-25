В Башкирии введут проезд на общественном транспорте за один рубль для отдельных категорий граждан, пишет mkset.ru.

«С 1 декабря в Башкирии появится новая льгота на проезд в общественном транспорте. Участники акции смогут платить за поездку всего один рубль, а после достижения установленного лимита ездить бесплатно», — говорится в публикации.

Пассажиры будут отдавать по одному рублю при оплате. При этом система станет суммировать стоимость поездок по стандартному тарифу. Как только сумма превысит 1200 рублей, пассажиры смогут ездить бесплатно до конца месяца.

Как уточнили в правительстве республики, специальные условия предусмотрены для пенсионеров по возрасту и людей с инвалидностью старше 14 лет. Акция продлится до 31 марта 2027 года.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Омске

Один человек погиб и еще шесть получили травмы в ДТП с участием автобуса в Омске, врачи оказали пострадавшим медпомощь, передает gorod55.ru.

«Все пострадавшие после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой, в госпитализации никто не нуждался», — сообщили изданию в региональном Минздраве.

Авария произошла вечером 24 ноября. По данным прокуратуры Омской области, предварительно, водитель «Тойоты Марк II», лишенный прав, выехал на полосу встречного движения при обгоне. Произошло столкновение с автобусом, в результате которого легковой автомобиль отбросило на обгоняемую машину. Водитель «Тойоты Марк II» погиб, шесть пассажиров автобуса получили травмы. Среди пострадавших — женщины 2004, 2006, 1967 годов рождения, а также три ученика 9-го класса. Они возвращались домой после спектакля в сопровождении педагогов.

Реабилитолог из РФ спасла мужчину в Китае

Реабилитолог из Магнитогорска Ульяна Колодина во время отпуска в Китае спасла мужчину, который пострадал в ДТП, пишет kursdela.biz со ссылкой на Минздрав Челябинской области.

Как рассказала Ульяна Колодина, она стала очевидцем ДТП с участием автомобиля и мопеда. Врач решила оказать помощь пострадавшему водителю мопеда. Она проверила состояние мужчины, сделала из его обуви и одежды импровизированную шину, а также попросила у прохожих воду, чтобы он мог умыться.

«Минздрав пожелал пострадавшему выздоровления. Реабилитологу выразили благодарность за профессионализм и верность врачебному долгу», — сказано в публикации.

Двое мужчин похитили 40-летнего знакомого в Новосибирской области

Правоохранители задержали двух жителей Новосибирской области после данных о том, что они пытались похитить 40-летнего знакомого, пишет atas.info.

Согласно данным следствия, инцидент произошел в поселке Базово ночью 23 ноября. Двое мужчин с применением насилия посадили их знакомого в автомобиль против его воли. Правоохранители остановили машину во время движения и освободили потерпевшего.

Мужчин задержали. Как сообщиши в СУСК по региону, специалисты возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Задержанным предъявили обвинение. В ближайшее время им планируется избрать меру пресечения.

Маршрутки могут исчезнуть с улиц Тюмени к 2030 году

Маршрутки могут исчезнуть с улиц Тюмени к 2030 году, их планируется заменить автобусами средней и большой вместимости, пишет nashgorod.ru.

«Мы не просто меняем автобус на автобус, мы меняем малый автобус на большой, либо на средний для того, чтобы к 2030 году полностью в городе отказаться от автобусов малого класса», — рассказал в программе «С главой о главном» глава Тюмени Максим Афанасьев.

По его словам, мера позволит перевозить больше пассажиров, не увеличивая расходы на обновление подвижного состава.