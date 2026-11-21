В ряде школ Владивостока введут курс «тигроведение» в 2026/2027 учебном году, пишет vostokmedia.com.

«Распоряжение о внедрении курса выпустило Управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока. В школе № 32 „тигроведение“ уже успешно преподается. А вот в учебных заведениях № 43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5 знакомство с уникальным курсом начнется только со второго полугодия», — сказано в публикации.

«Тигроведение» является междисциплинарным курсом. Он позволит школьникам получить цельное представление о мире без разбивки на отдельные предметы.

«На одном занятии тигр рассматривается как объект биологии, истории, географии и десятков других наук», — отмечается в публикации.

Предмет рассчитан на учеников 5-го класса. Его разработал Центр «Амурский тигр».

В Красноярском крае возбудили дело после нападения собаки на 5-летнего ребенка

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по статье о халатности после нападения безнадзорной собаки на 5-летнего ребенка, пишет prmira.ru.

«В краевом СК сообщили, что по факту нападения собаки на ребенка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Следователи оценят работу лиц, ответственных за отлов и содержание бродячих животных», — сказано в публикации.

Инцидент произошел вечером 19 ноября. Как отмечается, мать вела 5-летнего сына из детского сада домой. В определенный момент к ним подбежала собака и укусила ребенка за ногу.

Водителя трактора лишили права управления транспортом на год после ДТП в Тюмени

Водитель трактора попал в ДТП в Тюмени и попытался скрыться с места происшествия, пишет nashgorod.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Как установили специалисты, мужчина после работы решил не идти домой пешком. В состоянии алкогольного опьянения он поехал на тракторе. Водитель столкнулся с автомобилем и попытался скрыться, не остановился по требованию инспекторов. Однако его задержали.

В отношении водителя трактора составили административные материалы. Суд лишил его права управления транспортом на год.

Над Россией взойдет «бобровая луна»

Над Россией взойдет «бобровая луна» 24 ноября, пишет properm.ru.

«Точная фаза полнолуния наступит 24 ноября в 19:53 по пермскому времени (17:53 по Москве — прим. ред.). Лучше всего наблюдать за луной вечером 24 ноября. Она будет выглядеть почти полной и накануне, 23 ноября, а также на следующий день», — говорится в материале.

«Бобровая луна» является ноябрьским полнолунием. Название отсылает к традициям коренных народов Северной Америки. По одной из версий, «бобровая луна» получила такое наименование, поскольку ноябрь считался месяцем, когда бобры готовили жилища к зиме. Согласно еще одной гипотезе, название произошло оттого, что в ноябре охотники устанавливали ловушки для этих животных до замерзания водоемов.

В Карелии готовятся к масштабному снегопаду

В Карелии ожидается масштабный снегопад, который может охватить почти всю республику, пишет karelinform.ru со ссылкой на Карельский ЦГМС.

Предполагается, что снег выпадет преимущественно в южных и центральных районах днем 22 ноября.

«Ожидается обильный мокрый снег, причем в отдельных местах толщина налипшего снега превысит 11 миллиметров», — говорится в материале.