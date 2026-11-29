В районе Славянска в ДНР в результате удара беспилотника уничтожен один из командиров взвода связи украинского нацбата «Карпатская сечь» Виталий Дегтярев с позывным «Таксист».

«На фронте уничтожен бывший сотник майдана укронацист Виталий Дегтярев с позывным «Таксист», — написал военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

В силовых структурах РФ сообщают, что Дегтярев родился 20 апреля 1980 года.

Он активно участвовал в событиях на Майдане и так называемой антитеррористической операции Киева в Донбассе. Боевик придерживался националистических и антироссийских взглядов.

Ранее канал «Северный ветер» сообщал о ликвидации четверых офицеров ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.