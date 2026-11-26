В Приморском крае на заснеженных полях в городе Артеме появилась масштабная надпись с его названием, хорошо различимая с высоты птичьего полета. Информацию о появлении оригинального ландшафтного объекта распространил Telegram-канал Svodka25.

Инициатором и исполнителем проекта выступил местный фермер Юрий Рыбак. По его замыслу, гигантские буквы, выложенные на земле, должны стать приятным сюрпризом для местных жителей и путешественников. Контраст темного грунта и белого снега делает композицию особенно выразительной при взгляде сверху.

Особую ценность объекту придает его расположение. Самолеты, направляющиеся в аэропорт Владивостока, пролетают непосредственно над этой локацией, позволяя пассажирам рассмотреть послание еще на этапе снижения.

«Теперь надпись встречает гостей и радует всех, кто возвращается домой», — отмечается в публикации.

Мэр Артема Вячеслав Квон высоко оценил творческую инициативу земляка, выразив ему благодарность за создание нестандартной и запоминающейся визитной карточки муниципалитета.

Ранее сообщалось, что на Поклонной горе высадили триколор из 360 тысяч цветов.