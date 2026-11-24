Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого, который восхвалял теракт в Кракове и распространял сведения о готовящихся новых нападениях. Об этом сообщил представителям прессы пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак.

По данным следствия, задержан 29-летний Дамиан С. Ему вменяют публичное оправдание совершения преступления и создание ложной тревоги: мужчина разместил в социальных сетях сообщения о массовом нападении на жизнь и здоровье многих людей 11 и 14 ноября, в том числе в Кракове.

Как указал пресс-секретарь, подозреваемый сознательно хотел сильно запугать людей, зная об отсутствии реальной угрозы. По словам Новака, фигурант публиковал посты с 10 по 11 ноября, одобряя теракт в Кракове 7 ноября и заявляя, что число жертв анонсированного нападения окажется в десять раз больше.

За создание ложной тревоги предусмотрено лишение свободы на срок от шести месяцев до восьми лет, а при неоднократном создании ложной тревоги наказание ужесточается и составляет от двух до 15 лет тюрьмы. Публичное одобрение преступления наказывается штрафом, ограничением свободы либо лишением свободы на срок до одного года.

Седьмого ноября в центре Кракова 24-летний злоумышленник открыл стрельбу из проезжающего автомобиля. Позднее в полиции сообщили о шести погибших и 16 пострадавших, в числе которых были полицейские. Злоумышленник получил ранения при задержании и умер в больнице. До этого при обыске в доме преступника нашли тела его родителей и сестры.