Два жителя Санкт-Петербурга попали в больницу с подозрением на оспу обезьян. В связи с этим начато санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

«В связи с получением информации о случаях заболевания оспой обезьян специалистами межрегионального управления Роспотребнадзора <…> незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование», — рассказали в ведомстве.

Специалисты выявляют контактных лиц, выдано предписание на проведение дезинфекции, проводятся и другие необходимые противоэпидемические мероприятия.

В Роспотребнадзоре добавили, что в России существуют современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют распознавать вирус в кратчайшие сроки.