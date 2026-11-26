Два жителя Санкт-Петербурга попали в больницу с подозрением на оспу обезьян. В связи с этим начато санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.
«В связи с получением информации о случаях заболевания оспой обезьян специалистами межрегионального управления Роспотребнадзора <…> незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование», — рассказали в ведомстве.
Специалисты выявляют контактных лиц, выдано предписание на проведение дезинфекции, проводятся и другие необходимые противоэпидемические мероприятия.
В Роспотребнадзоре добавили, что в России существуют современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют распознавать вирус в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье в больницу поступил 38-летний мужчина с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян».