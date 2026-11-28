Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Новосибирска провели операцию по вызволению собаки, оказавшейся в ледяной западне на реке Иня. Подробности происшествия ведомство опубликовало в своем канале в мессенджере «Макс».

Тревожный сигнал в экстренную службу 112 передал местный житель, отправившийся на водоем порыбачить. По сведениям спасателей, когда мужчина занимался разборкой палатки, он услышал жалобный вой и вскоре заметил в полынье обессилевшую дворнягу, которая не могла самостоятельно выбраться на поверхность.

Прибывшая на вызов бригада столкнулась с серьезными трудностями из-за коварного состояния акватории. На отдельных участках покрытие еще выдерживало нагрузку, но местами моментально трещало и проседало под ногами. Чтобы преодолеть опасную зону, специалисты задействовали многофункциональную надувную спасательную лодку (МНСЛ). В процессе работы ледяная корка не выдержала веса одного из сотрудников МАСС, и он сам оказался в воде.

Несмотря на сложные условия, животное удалось успешно поднять из полыньи и доставить на сушу. Очевидец планировал забрать спасенного пса к себе домой, однако едва оказавшись на твердой земле, дворняга убежала.

В пресс-службе новосибирских спасателей подчеркнули, что этот случай наглядно демонстрирует реальную опасность выхода на неокрепший лед, который может проломиться в любой момент даже при внешне надежном виде, и призвали горожан воздержаться от прогулок по замерзающим водоемам.

Ранее в Башкирии также выручили попавшую в беду птицу. В селе Болотино Аургазинского района государственный охотинспектор освободил лебедя, зацепившегося за рыболовную сеть, сообщал aif со ссылкой на региональное Минэкологии. По сигналу местных жителей специалист распутал снасть, осмотрел птицу и, убедившись в отсутствии у нее повреждений, вернул в привычный водоем.