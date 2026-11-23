Учения с участием порядка 2800 военных из десяти европейских стран для подготовки к возможному размещению войск на Украине начались в Польше. Манёвры организованы примерно в 100 километрах от украинской границы в рамках «коалиции желающих».

В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов оценил это мероприятие и объяснил, зачем его организовала Польша.

«Они проводят учения на своей территории, но расстояние до границы выбрано такое, чтобы увеличить напряжённость, чтобы на них обратили внимание в той или иной степени. У Польши русофобия, наверное, в крови, поэтому они в числе первых предлагают свои услуги по размещению того или иного контингента НАТО на своей территории. Второй момент — они все-таки сопредельное государство с Украиной, поэтому могут разместить сначала у себя, а потом тут же перебросить на соседнюю территорию. Для чего проводят? Наверное, пытаются так спровоцировать, вызвать нервозность в РФ на фоне договорённостей, которые обсуждаются между Россией, США и КНР по урегулированию вопросов безопасности в Европе, завершению СВО, ослаблению общей напряженности», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что российская сторона пристально наблюдает за учениями.

«Мы понимаем, что они сейчас отрабатывают взаимодействие внутри этой сборной дивизии и могут, действительно, планировать в будущем произвести ротацию, то есть забросить эти войска и поставить их на какие-то определённые рубежи на территории Украины. Эти учения говорят о том, что со стороны Польши не следует особо ждать в ближайшее время никаких мирных инициатив», — отметил собеседник издания.

Попов добавил, что наша разведка работает и внимательно следит за ситуацией.