Учения с участием около 2800 военных из десяти европейских стран для подготовки к возможному размещению войск на Украине начались в Польше — примерно в 100 километрах от украинской границы, в рамках «коалиции желающих». Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, зачем Варшава организовала эти манёвры.

2800 военных у границы: что отрабатывают

В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов оценил учения «коалиции желающих» в Польше.

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«Они проводят учения на своей территории, но расстояние до границы выбрано такое, чтобы увеличить напряжённость, чтобы на них обратили внимание в той или иной степени. Второй момент — они все-таки сопредельное государство с Украиной, поэтому могут разместить сначала у себя, а потом тут же перебросить на соседнюю территорию. Для чего проводят? Наверное, пытаются так спровоцировать, вызвать нервозность в РФ на фоне договорённостей, которые обсуждаются между Россией, США и КНР по урегулированию вопросов безопасности в Европе, завершению СВО, ослаблению общей напряженности», — сказал он.

Таким образом, по оценке Попова, у манёвров двойное назначение: с одной стороны, они демонстративно повышают напряжённость у границы, с другой — отрабатывают практическую возможность быстро перебросить контингент на украинскую территорию. Выбор расстояния в 100 километров не случаен: он позволяет и привлечь внимание, и сохранить логистическую близость к будущему театру действий.

«Русофобия в крови»: почему именно Польша

Попов отдельно остановился на роли Варшавы: по его словам, Польша в числе первых предлагает свои услуги по размещению контингента НАТО, а её мотивация — не только геополитическая, но и идеологическая.

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«У Польши русофобия, наверное, в крови, поэтому они в числе первых предлагают свои услуги по размещению того или иного контингента НАТО на своей территории», - объяснил он свою позицию.

Именно поэтому, считает Попов, от Польши в ближайшее время не стоит ждать мирных инициатив: страна последовательно занимает антироссийскую позицию и готова предоставить свою территорию как плацдарм.

«Могут планировать ротацию»: войска на украинских рубежах

Военный эксперт Попов подчеркнул, что российская сторона пристально наблюдает за учениями.

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«Мы понимаем, что они сейчас отрабатывают взаимодействие внутри этой сборной дивизии и могут, действительно, планировать в будущем произвести ротацию, то есть забросить эти войска и поставить их на какие-то определённые рубежи на территории Украины. Эти учения говорят о том, что со стороны Польши не следует особо ждать в ближайшее время никаких мирных инициатив», — отметил собеседник издания.

Попов добавил, что наша разведка работает и внимательно следит за ситуацией. То есть речь идёт не просто о показательных манёврах: по мнению эксперта, «коалиция желающих» отрабатывает взаимодействие внутри сборной дивизии, чтобы в перспективе провести ротацию и поставить эти войска на конкретные рубежи на территории Украины.

Харьковское направление: дамба под Печенегами как удар по логистике

В Харьковской области перекрыли дорогу госназначения Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук. Почему это приведёт к ухудшению ситуации для ВСУ на передовой, объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru генерал-майор Владимир Попов. Движение по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области перекрыли из-за повреждения.

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«Дорога на дамбе является коммуникационным средством переброски войск. То есть, если есть нарушения дорожного покрытия, уменьшается скорость движения колонн с военными грузами, которые проходят там в ночное время. Соответственно, поставки для ВСУ на передовую будут нарушаться. Для нас это большой плюс, потому что этот разрыв логистики неизменно сказывается на обеспечении боевиков ВСУ, которые сейчас

оказывают сопротивление нашим подразделениям, работающим над созданием буферной зоны на харьковском направлении», — объяснил Попов.

Он подчеркнул, что разрушение логистики ВСУ входит в число приоритетных задач нашей армии. Удары наносятся по мостам, локомотивам, сухогрузам, которые используются для перевозки грузов ВСУ. Дамба под Печенегами — это ещё один узел, выпадение которого напрямую замедляет снабжение украинских подразделений на харьковском направлении, где российские силы работают над созданием буферной зоны.

Учения «коалиции желающих» в 100 километрах от украинской границы и повреждение дамбы под Печенегами на первый взгляд кажутся событиями из разных плоскостей — политической и тактической. Но в логике Попова они смыкаются: Польша демонстративно отрабатывает переброску контингента и ротацию войск на украинские рубежи, пытаясь вызвать нервозность Москвы на фоне переговоров России, США и КНР. Показательно, что эксперт прямо говорит: от Варшавы мирных инициатив ждать не стоит, а её русофобия — «в крови». Главный вывод прост: пока Запад готовит почву для размещения войск на Украине, Россия методично лишает ВСУ возможности подвозить резервы и боеприпасы — и именно эта борьба за логистику, а не громкие манёвры у границы, будет определять, насколько прочной окажется будущая буферная зона.