Россиянам рассказали, что делать, если мошенники получили доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» и владелец больше не может в него войти. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

В первую очередь необходимо завершить все активные сеансы, после чего установить новый пароль. Затем следует проверить историю входов в учетную запись и отключить устройства, которые вызывают подозрения.

В ведомстве также напомнили о мерах профилактики: для защиты профиля рекомендуется использовать сложный пароль и обязательно включить двухфакторную аутентификацию.

Если аккаунт уже взломали, важно собрать и сохранить доказательства действий злоумышленников. Это могут быть скриншоты переписки, записи телефонных разговоров и номера, с которых поступали звонки.

Собранные материалы необходимо передать в полицию. Правоохранители зафиксируют факт несанкционированного доступа к учетной записи.

Ранее стало известно, что аферисты рассылают россиянам сообщения о якобы подключенной скрытой подписке на онлайн-сервис.