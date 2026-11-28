Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Хатнее, Завадское, Подсреднее, Сосновка и Циркуны Харьковской области.

В Сумской области поражены формирования механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольшанка, Вакаловщина, Вязовое, Великая Чернетчина и Песчаное Сумской области.

Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пески-Радьковские Харьковской области, Рубцы, Стародубовка и Райгородок Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Старорайское, Курицино Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Ивановка, Покровское Днепропетровской области, Новотроицкое, Счастливое и Новоивановка Запорожской области.

ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровское и Кирово Запорожской области.

Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и десять автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: