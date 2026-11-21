В подземном паркинге жилого комплекса в китайской провинции Аньхой электромобиль без водителя за ночь 868 раз задействовал функцию автоматической парковки, сообщает NDTV в социальной сети X*.

По данным источника, машина без водителя всю ночь перемещалась вперед и назад, пытаясь завершить парковку. Нетипичное поведение транспортного средства вызвало недоумение у охраны комплекса. Впоследствии владелец изучил бортовые записи и выяснил, что система автопарковки срабатывала 868 раз.

Причина произошедшего сбоя не приводится. Пользователи в комментариях под публикацией восприняли инцидент с иронией, заметив, что сбои случаются, а люди в вопросах парковки допускали ошибки и хуже.

В исходной публикации NDTV и на видеозаписях с камер наблюдения марка и модель электромобиля не названы. По предположениям других источников, речь может идти о модели Avatr, оснащенной интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun ADS.

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