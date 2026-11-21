Киево-Печерская лавра стала площадкой для проведения выставки кукол-оберегов, сообщает украинский Союз православных журналистов.

На открытой министерством культуры страны выставке представлены 36 кукол-мотанок, изготовленных сотрудниками государственной казначейской службы к 35-летию независимости Украины.

Сообщается, что куклы выставлены в Великой лаврской колокольне.

«Мотанка – традиционная народная кукла без лица. Ее делают без иглы, наматывая ткань и нитки. В народной культуре ее считают оберегом. С точки зрения православного вероучения, вера в обереги и амулеты – суеверие, несовместимое с христианской жизнью», - отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский наградил в Киево-Печерской лавре экс-модель Playboy.