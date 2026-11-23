После срабатывания сирены 21 ноября в Калининградской области заново обследуют состояние защитных сооружений, а также увеличат зону действия системы оповещения. Такое заявление сделал губернатор Алексей Беспрозванных по итогам встречи с руководителями муниципалитетов и представителями профильных структур.

Как он уточнил, в регионе введен запрет на полеты беспилотников и прочих воздушных аппаратов — исключение составляют лишь согласованные рейсы, выполняемые по служебной необходимости. Дроны, чья принадлежность не установлена, будут ликвидировать, поскольку они рассматриваются как угроза безопасности, а тех, кто нарушает запрет, ждет наказание, предупредил глава региона.

По словам Беспрозванных, в области создан порядок действий при выявлении подозрительных объектов. Этот порядок предполагает задействование системы оповещения на всей территории региона. Сейчас ее функционирование дополнительно настраивается.

Губернатор рассказал, что ведется масштабная инвентаризация укрытий, и подчеркнул, что мест в них хватит всем жителям.

«Сейчас реализуется программа по обустройству укрытий и приведению их в надлежащее состояние. За нее отвечают главы администраций муниципалитетов и управляющие компании домов, в которых находится большинство укрытий», — пояснил он.

Руководителям муниципалитетов и управляющим компаниям глава региона дал поручение отработать алгоритм при срабатывании системы оповещения, а также проинформировать население. Инструкции будут размещены в подъездах и там, где обычно собирается много людей. Помимо этого, добавил Беспрозванных, власти обязаны обеспечить свободный доступ в укрытия, а указатели и разметку привести в порядок.

21 ноября в Калининградской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Поводом послужил подозрительный объект, замеченный со стороны Литвы, о чем проинформировал Беспрозванных.