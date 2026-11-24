Парламент Кабардино-Балкарии принял закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничение вступит в силу 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Документ одобрили единогласно сразу в двух чтениях. Как пояснил глава профильного комитета парламента Марат Калмыков, запрет распространится на всю территорию республики.

Одновременно депутаты внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, установив наказание за нарушение новых требований. Для граждан штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 60 тысяч рублей.

Право вводить такие ограничения с 1 марта 2027 года регионам предоставил федеральный закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в июне. Аналогичные запреты уже приняли в 32 российских регионах.