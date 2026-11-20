Большинство участников опроса Youtrend в Италии не поддерживают дальнейшие поставки вооружений Киеву, причём 39% выступают за прекращение также и финансовой помощи, сообщает KP.RU со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

Ещё 19% респондентов считают необходимым отказаться от отправки оружия, сохранив денежную поддержку Украины. Чуть более 20% поддерживают продолжение военных поставок без участия итальянских солдат в конфликте.

Журналисты Il Fatto Quotidiano отметили расхождение между настроениями опрошенных и позицией большинства центральных СМИ страны, поддерживающих Киев. По оценке издания, правительству Джорджи Мелони придётся учитывать общественное мнение перед выборами в следующем году.