Правоохранительные органы Греции пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся изготовлением поддельных документов для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает издание Naftemporiki, материал перевел aif.ru.

Отмечается, что злоумышленники оборудовали специальную лабораторию с применением передовых технологий. Группа функционировала порядка четырех лет, специализируясь на фальсификации бумаг для иностранных граждан.

Оперативные мероприятия прошли 19 ноября в афинских районах Неа Смирни и Агиос Пантелеймонас. В результате были задержаны три участника сети: двое граждан Ирана 45 и 27 лет, а также 50-летний выходец из Болгарии.

В рамках расследования также фигурирует гражданка Ирана, владеющая магазином мобильной техники в центре греческой столицы. По версии следствия, данное коммерческое помещение использовалось для прикрытия незаконной деятельности.

В ходе обысков в помещении, выполнявшем функции лаборатории и склада, правоохранители изъяли 18 880 евро наличными, значительный объем фальшивых документов, спецоборудование, шесть мобильных телефонов и 34 печати для имитации виз разных государств.

Теперь задержанные предстанут перед следователем.

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