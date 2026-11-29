Жители ФРГ в ближайшие годы могут чаще сталкиваться с военными колоннами, ограничениями движения и пробками на дорогах из-за увеличения числа перевозок для нужд бундесвера. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на генерала немецких вооруженных сил Андре Бодемана.

По данным издания, Бодеман отвечает за разработку «Оперативного плана Германии» (Oplan), предусматривающего меры по обороне страны и союзников по НАТО в случае гипотетического конфликта с РФ. Документ содержит маршруты переброски войск, а также сведения о пунктах снабжения и заправки военной техники.

Как пишет Bild, власти могут временно закрывать автомагистрали для гражданского транспорта и выделять отдельные железнодорожные линии для военных перевозок.

Бодеман отметил, что в случае военного конфликта гражданские потребности отойдут на второй план. В частности, военная техника получит приоритет при заправке.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска ФРГ в следующем году планируют подготовить свыше 20 тысяч новобранцев. Это ровно треть от нынешней численности этого рода войск.