Министр окружающей среды ФРГ Карстен Шнайдер предложил скорректировать русло Рейна на фоне обмеления реки в 2026 году.

«Для меня речь идет в первую очередь о восстановлении притоков и стариц, о том, чтобы дать реке больше пространства и использовать поймы как резервуары воды. Раньше целью всегда было добиться быстрого протока воды, сегодня мы должны копить воду в реках как в губке», — рассказал в беседе с Kölner Stadt-Anzeiger Карстен Шнайдер.

Он также указал на необходимость скорректировать русло реки для обеспечения работы грузового транспорта в долгосрочной перспективе. По его словам, такие работы обойдутся в значительные суммы денег. Однако министр отметил, что без изменений будут расти экономические потери страны из-за простоя речного транспорта и дефицита воды.

В августе сообщалось, что уровень воды на ключевом участке реки возле города Кауб в Германии опустился до исторического минимума в 23 сантиметра.

В сентябре появилась информация, что река Рейн, считающаяся одной из важнейших экономических артерий Европы, достигла рекордно низкого уровня воды на территории Нидерландов.