Старейшая на планете фабрика по выпуску клавишных инструментов Carl Sauter Pianofortemanufaktur, базирующаяся в немецком городе Шпайхинген, инициировала процедуру банкротства, пишет Bild.

Как передает издание, предприятие, ведущее свою летопись с 1819 года, оказалось в тяжелом экономическом положении. Ежегодно с конвейера мануфактуры сходит порядка четырех сотен пианино стоимостью от 15 до 36 тысяч евро и около сорока роялей, цена концертных моделей которых достигает 200 тысяч евро.

Для контроля над ситуацией суд утвердил временным управляющим юриста Александера Лутца. По его оценке, обращение в судебные инстанции стало единственным выходом для компании на фоне стремительного удорожания издержек и затянувшегося спада продаж.

Несмотря на кризис, глава фирмы Кристиан Хотт рассчитывает применить механизм банкротства для финансового оздоровления бизнеса, чтобы уберечь известный бренд Sauter и не закрывать производственную площадку в Шпайхингене. Информация о том, сколько работников предприятия могут попасть под грядущее сокращение штата, пока не раскрывается.

Ранее в Германии с аналогичными финансовыми проблемами столкнулся другой исторический производитель. О своей несостоятельности заявила одна из старейших пивоваренных компаний страны Hofbrauhaus Wolters GmbH, работавшая с 1627 года, сообщал aif. Причиной краха предприятия также послужили растущие расходы и рекордное падение спроса на продукцию в ФРГ, где за последние шесть лет закрылись уже 137 пивоварен.