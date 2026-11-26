Отечественные кредитные организации располагают необходимым объемом капитала для финансирования реального сектора, при этом признаков кредитного сжатия на рынке не фиксируется. Об этом в четверг, 26 ноября, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в ходе выступления на пленарном заседании Государственной думы.

По ее словам, реальная статистика опровергает опасения о нехватке ресурсов. В годовом сопоставлении объем кредитования российской экономики увеличился на 13 триллионов рублей.

Комментируя критику в адрес регулятора из-за жесткого и консервативного подхода к надзору, Ольга Полякова пояснила, что надзорные правила действительно косвенно влияют на стоимость заемных средств, поскольку обязывают кредитные организации расходовать капитал и формировать резервы. Вместе с тем ключевым приоритетом ЦБ остается сохранность сбережений населения и средств бизнеса.

«Поэтому все регулирование, которое мы выстраиваем, оно направлено на обеспечение финансовой устойчивости нашего банковского сектора, на защиту от роста существенных рисков на балансах банков», — отметила зампредседателя ЦБ.

Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме назвала тупиковым дальнейшее наращивание программ льготного корпоративного кредитования. Совокупный портфель займов по субсидируемым ставкам приблизился к 19 триллионам рублей, заняв порядка 14% всего рублевого кредитного рынка. По оценке председателя ЦБ, подобная диспропорция перегружает бюджет и вынуждает регулятор дольше удерживать высокую ключевую ставку для сдерживания остального рынка, мешая удешевлению коммерческих ссуд.