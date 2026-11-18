В медицинских учреждениях стран Евросоюза ускорилось распространение опасной бактерии Klebsiella pneumoniae, некоторые разновидности которой перестали реагировать почти на все известные антибиотики. Об этом говорится в свежем докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованном 18 ноября ко Всемирному и Европейскому дню осведомленности об антибиотиках.

Особую опасность представляют штаммы Klebsiella pneumoniae, устойчивые к мощным антибиотикам резерва, которые медики применяют в самых тяжелых случаях. По данным ECDC, с 2019 по 2025 год количество случаев заражения крови этой бактерией в Евросоюзе подскочило на 72%. При этом целевая программа ЕС предполагала обратную динамику: к 2030 году этот показатель планировали сократить на 5%.

Инфекция передается между пациентами непосредственно в стационарах и способна провоцировать тяжелые осложнения. Как отмечают специалисты, уровень смертности при тяжелых формах заболевания варьируется от 40% до 70%, а стандартных больничных мер инфекционного контроля для остановки этого патогена уже может не хватать.

Всего же в Евросоюзе, Исландии и Норвегии инфекции, вызванные устойчивыми к лекарствам микроорганизмами, ежегодно уносят жизни примерно 35 тысяч человек.

Супербактериями называют микроорганизмы, выработавшие устойчивость почти ко всем антибиотикам, из-за чего стандартная терапия перестает работать, а инфекции грозят тяжелыми осложнениями или гибелью. По словам врача-инфекциониста Андрея Позднякова, патогены мутируют из-за бесконтрольного приема препаратов, досрочного прерывания курса лечения и дефицита новых лекарств. К самым опасным относят клебсиеллу, кишечную и синегнойную палочки, золотистый стафилококк, ацинетобактер и пневмококк — многие из них живут в организме человека и при потере контроля способны вызвать угрозу масштаба пандемии.