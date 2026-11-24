Фрагмент челюсти, найденный на острове Шувейхат в Абу-Даби, позволил палеонтологам описать новый род и вид хищников, живших около семи миллионов лет назад, сообщает Pravda.Ru.

Животное получило название Promegaviverra abudhabiensis. По оценке исследователей, оно весило не менее 20 килограммов и относилось к семейству виверровых, в которое входят современные циветы.

«До этого момента ученые не имели прямых доказательств обитания древних виверровых в этом регионе», — говорится в публикации.

Специалисты Музея естественной истории Абу-Даби создали цифровую трёхмерную модель челюсти. Затем испанские палеонтологи сравнили её с известными находками. По словам Альберто Валенсиано из Мадридского университета Комплутенсе, строение челюсти позволило выделить не только новый вид, но и ранее неизвестный род.

Следующий этап раскопок на Шувейхате запланирован на март 2027 года. Учёные надеются найти другие части скелета, чтобы точнее восстановить облик животного.