Глава администрации города Болохово Тульской области, где летом прогремел скандал из-за нарисованных смешариков, уволилась.

Марина Чуйкина покинула пост по собственному желанию, причины такого решения пока не раскрываются. Исполнять обязанности главы будет Ольга Стрельникова.

Напомним, в августе в Болохово разразился скандал после того, как администрация города заявила, что подала заявление в отношении девочки, которая изобразила смешариков на резиновом покрытии детской площадки.

История вызвала широкий резонанс, в результате на защиту ребенка встали уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Позже стало известно, что Чуйкина созвонилась с матерью девочки. Они обговорили ситуацию, в результате чего конфликт был исчерпан.