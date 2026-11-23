Фельдшер из Припяти Людмила Джулай скончалась 22 ноября на 79-м году жизни. Именно она в числе первых бросилась спасать раненых после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Информацию об этом обнародовал Национальный музей «Чернобыль».

В 1971 году Джулай приехала в Припять — тогда город лишь начинали отстраивать. Сначала она трудилась в местной медико-санитарной части, позже — в поликлинике, обслуживавшей персонал Чернобыльской АЭС. Первую помощь тем, кто пострадал, ей довелось оказывать 26 апреля 1986 года.

На протяжении 12 часов она выхаживала сотрудников станции и пожарных, схвативших высокие дозы радиации. При этом медперсонал действовал без индивидуальных средств защиты и без йодной профилактики. Зараженную одежду с обожженных тел Джулай снимала незащищенными руками. Итогом стали серьезные радиационные ожоги: кожа на пальцах пострадала настолько сильно, что позже снять отпечатки у женщины так и не смогли.

За шестью пациентами с запредельными дозами облучения ухаживала эта фельдшер. Среди них находились сотрудницы охраны ЧАЭС Клавдия Лузганова и Екатерина Иваненко — обе скончались позднее в московской клинической больнице № 6. Кроме того, в мае 1986 года Джулай оказывала помощь пожарным, тушившим возгорание в кабельных тоннелях третьего и четвертого энергоблоков.

До 1995 года она не прекращала работу в Чернобыле.

В Припять она наведывалась последний раз в 2024 году. А в 2025-м Джулай присоединилась к проекту «Чернобыль — женская судьба», который приурочили к 40-й годовщине аварии.