Украинские знаменитости массово уезжают из Киева из-за проблем со светом и водой. Об этом сообщает телеканал ТСН.

«Звезды, которые еще недавно планировали зимовать в столице, меняют свои решения», — утверждает украинский телеканал.

Так, например, актер Назар Заднепровский решил переехать в дом в Киевской области. Актриса Алина Блажкевич намерена перебраться на запад страны, а Виктория Маремуха и вовсе готовится уехать в Португалию.

В начале сентября депутат Верховной рады Соломия Бобровская призвала киевлян покинуть город и запасаться дровами. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов рекомендовал украинцам закупать генераторы, аккумуляторы и бензин.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что киевляне массово переезжают на западную Украину в преддверии зимы, которая может стать «самой суровой» с начала конфликта.