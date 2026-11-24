К 2100 году около 70% изученных видов кактусов могут потерять часть территорий с подходящими для жизни условиями из-за изменения климата, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на IFLScience.

Группа под руководством Михиэля Пилле из Университета Аризоны проанализировала распространение почти тысячи видов. Исследователи смоделировали несколько сценариев, учитывающих повышение температуры и усиление засух.

«Для четверти всех видов ситуация станет критической — они могут лишиться 80% и более своего привычного ареала обитания», — говорится в публикации.

Наиболее значительное сокращение видового разнообразия прогнозируется в Центральной Америке, на побережье Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. В отдельных районах Северной Америки условия, напротив, могут стать благоприятнее для кактусов, однако это не компенсирует общую негативную тенденцию.

Как пояснил Пилле, растениям угрожает не только изменение климата. Их положение также ухудшают разрушение естественных мест обитания и незаконный сбор редких видов для продажи.