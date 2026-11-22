Представители более поздних поколений медленнее теряют память в пожилом возрасте, показал анализ данных примерно 219 тысяч человек, сообщает RuNews24 со ссылкой на Nature Medicine.

Международная группа под руководством профессора Университета Осло Андерса Фьелла изучила около 783 тысяч результатов тестирования эпизодической памяти. Данные собрали в пяти долгосрочных исследованиях, наблюдение в которых продолжалось до 30 лет.

У родившихся позднее участников оказались выше исходные показатели памяти при вступлении в пожилой возраст. В дальнейшем её ухудшение также происходило медленнее, чем у представителей предшествующих поколений.

«Преимущества, которые мы наблюдаем, стали результатом улучшения условий жизни, образования и здоровья на протяжении XX века, и они не возникли сами по себе», — отметил Фьелл.

Исследователи предупреждают, что сохранение положительной тенденции не гарантировано. Снижение физической активности, распространение избыточного веса и рост социального неравенства могут ухудшить перспективы здоровья мозга у следующих поколений.