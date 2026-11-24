Мужчина, кремированные останки которого сохранились в римской вазе из Колчестера, вероятно, происходил с территории современной Италии или Испании, сообщает Pravda.Ru.

Исследователи из Даремского университета изучили изотопный состав стронция и свинца в костной ткани. Химические показатели останков мужчины, прожившего около 40 лет, не совпали с местными британскими значениями.

Вазу высотой 22,5 сантиметра нашли в 1853 году. Сосуд датируют 160–200 годами нашей эры. На нём изображены гладиаторы и нанесены их имена, однако это не доказывает, что внутри находились останки одного из бойцов.

«Связь между именами в надписях и конкретным погребенным человеком пока не установлена», — уточняется в публикации.

Для сравнения учёные исследовали останки ещё 21 человека из Колчестера. Среди погребённых оказались как местные жители, так и выходцы из Средиземноморья.