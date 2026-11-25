Научные сотрудники Токийского университета выявили не описанную прежде бактерию в тканях глубоководных морских свиней — голотурий, которые перемещаются по дну океана при помощи множества трубчатых ножек. Об этом сообщил портал Science XXI со ссылкой на ScienceDaily.

Новый микроорганизм назвали Candidatus Abyssoplasma scotoplanesicola. В ходе глубоководных работ было добыто восемь морских свиней, после чего из их тканей проанализировали бактерии. С помощью флуоресцентной визуализации удалось показать, что найденная бактерия сосредоточена в стенках тела этих животных.

При анализе последовательностей гена 16S рРНК, который применяют для идентификации бактерий, выяснилось, что у трёх видов морских свиней на этот микроорганизм приходилось свыше 70% всех последовательностей в образцах стенок тела. Генетическое исследование дало основание отнести Candidatus Abyssoplasma scotoplanesicola к группе, состоящей в близком родстве с морскими беспозвоночными. Однако свойства находки заметно расходятся с характеристиками известных ранее представителей этой группы. По этой причине специалисты предложили выделить её в отдельный род и вид.

Геном бактерии насчитывает лишь 649 тысяч пар оснований — это приблизительно в семь раз меньше, чем геном кишечной палочки (Escherichia coli). Помимо того, в нём нет генов, которые обеспечивают распространённые среди бактерий пути получения энергии. Исследователи предполагают, что микроорганизм лишился части генетического аппарата, требующегося для независимого существования.

Отдельный интерес у исследователей вызвала высокая доля генов, кодирующих поверхностные белки, — 27,6% всего генома. Некоторые из таких белков содержат более пяти тысяч аминокислотных остатков, тогда как типичный бактериальный белок имеет размер порядка 300 аминокислот. По мнению учёных, столь крупные белки способны обеспечивать связь бактерии с тканями морской свиньи либо содействовать её скоплению в колонии. Точное назначение этих белков пока не установлено.

Скромные размеры генома говорят о сильной зависимости бактерии от хозяина. Вероятно, именно он снабжает её аминокислотами, предшественниками нуклеиновых кислот, липидами и минеральными веществами. Пока неясно, извлекает ли морская свинья какую-либо выгоду из такого симбиоза — например, защиту от патогенов. Дальнейшие задачи исследователей — выяснить, почему микроорганизм доминирует в стенках тела, зачем ему крупные поверхностные белки и как его присутствие сказывается на организме хозяина.