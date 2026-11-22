Перебои в прививочных кампаниях периода пандемии COVID-19, распространение фейков, отказ граждан от иммунизации, а также урезание бюджетов на медицину и резкий спад помощи беднейшим государствам спровоцировали масштабное возвращение кори. К такому выводу пришли опрошенные британской газетой Financial Times специалисты.

Поводом для анализа послужил отчет Детского фонда ООН (UNICEF), посвященный эпидемиологической обстановке в Америке. По итогам заседания, прошедшего 10–13 ноября, независимая комиссия Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) лишила США, Мексику и Боливию статуса стран, ликвидировавших корь. По международным правилам, государство теряет этот статус, если один и тот же штамм вируса непрерывно циркулирует на его территории на протяжении 12 месяцев и дольше. Ранее в этом и прошлом годах аналогичного статуса уже лишились Канада, Великобритания и Испания.

По статистике UNICEF, в Соединенных Штатах за год выявили свыше 5,4 тысячи инфицированных — это антирекорд с 1991 года, причем 96 процентов заболевших не имели прививки или не предоставили данных о ней, а 18 процентов составили малыши младше пяти лет. В Мексике число заражений превысило 13,9 тысячи, что стало худшим показателем со времен эпидемии 1989–1990 годов, а в Боливии зафиксировали более сотни случаев впервые за два с лишним десятилетия.

«Мы видим случаи кори там, где болезнь была под контролем», — отметили в UNICEF.

Как отмечает Financial Times, инфекция все активнее захватывает государства со средним и высоким достатком, несмотря на то что надежная вакцина применяется свыше 60 лет. Медицинский антрополог Бен Касстан-Дабуш объяснил изданию, что падение доли привитых от кори, паротита и краснухи в обеспеченных странах совпало с политикой жесткой бюджетной экономии после 2010 года, когда в той же Великобритании и Италии урезали программы поддержки семей.

«Возможность проводить информационно-просветительскую работу и общаться с людьми различными способами ограничена недостаточным финансированием в области здравоохранения», — указал эксперт.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Хайди Ларсон добавила, что для поддержания коллективного иммунитета две дозы препарата должны получать около 95 процентов жителей.

Ранее врач-инфекционист Елена Мескина напомнила о заразности кори: один носитель вируса способен инфицировать девять из десяти контактировавших с ним непривитых людей, а обычные медицинские маски не спасают от передачи инфекции воздушно-капельным путем.