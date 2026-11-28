Президент США Дональд Трамп заявил, что шторм и последовавший за ним разлив реки Потомак практически полностью уничтожили поле для гольфа в парке Восточный Потомак в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, пострадали не только территория поля, которое он называет «мусорным островом» и считает нуждающимся в реконструкции, но и прилегающая набережная. Трамп утверждает, что ее часть обрушилась в реку, а проходившая вдоль нее дорога оказалась затоплена.

«Он стерт с лица земли, включая и без того размытую набережную, частично обрушившуюся в [реку] Потомак, и дорогу, которая по большей части проходила по набережной. Все это теперь затоплено и уничтожено разливом реки», — написал президент.

Президент США также заявил, что судья, по политическим мотивам препятствовавшая строительству нового поля для гольфа, создала администрации серьезные проблемы.

«Господь, наверное, видел, какие проблемы у нас возникли с судьей, которая по политическим мотивам сделала все возможное, чтобы помешать строительству великолепного поля для гольфа», — выразил мнение президент США.

По словам главы Белого дома, объект теперь представляет опасность и не может использоваться. Он сообщил, что поле закрыто Министерством внутренних дел США, которое обратилось к судье столичного округа Колумбия Ане Рейес с просьбой разрешить реализацию проекта.

Трамп выразил надежду, что администрации удастся получить разрешение на реконструкцию без обращения в апелляционный суд.