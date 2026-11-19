Экспериментальные капсулы HOPO 14-1 пока рано считать готовым средством помощи при радиоактивном загрязнении организма, поскольку их эффективность у людей ещё предстоит подтвердить, рассказал врач-токсиколог Алексей Водовозов в комментарии KP.RU.

Препарат разрабатывают для связывания и выведения некоторых радиоактивных металлов, включая плутоний и уран. Его действие против таких веществ пока проверяли на животных.

В первом исследовании на людях участвовали 42 здоровых добровольца. Учёные оценивали безопасность, переносимость и поведение вещества в организме. Участников не подвергали радиоактивному загрязнению, поэтому лечебную эффективность этот этап не устанавливал.

Водовозов назвал потенциал разработки значительным, в том числе для работников атомной промышленности и людей на загрязнённых территориях. Однако, по его словам, окончательные выводы возможны только после завершения необходимых исследований и оценки соотношения пользы и риска.