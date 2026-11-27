Жирные пятна на одежде можно удалить с помощью жидкого средства для стирки или подходящего для ткани пятновыводителя. О способах очистки вещей от следов масла «Газете.Ru» рассказал старший технолог-разработчик Сергей Журилов.

Эксперт объяснил, что жир не растворяется в воде, поэтому для его удаления необходимы поверхностно-активные вещества (ПАВ). Они помогают отделить загрязнение от волокон ткани и смыть его при стирке. Журилов посоветовал предварительно нанести на пятно гель для стирки с анионными и неионогенными ПАВ, предварительно проверив рекомендации производителя одежды и инструкцию средства.

Свежие загрязнения следует аккуратно промокнуть белой бумажной салфеткой, не растирая, а под испачканный участок положить чистое полотенце. Для предварительной обработки небольшого пятна также можно использовать средство для мытья посуды, но перед машинной стиркой его необходимо тщательно выполоскать. После обработки вещь следует постирать при температуре, разрешенной на ярлыке.

Белизну можно применять только в том случае, если ткань допускает хлорное отбеливание, а инструкция средства предусматривает такую обработку. Специалист предупредил, что неразбавленную белизну нельзя наносить непосредственно на пятно, поскольку это может повредить материал. Если загрязнение не исчезло после стирки, обработку можно повторить, но до полного удаления жира не следует сушить одежду в машине. Вещи с маркировкой «только химчистка» рекомендуется передать специалистам.

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