Глава движения «Талибан»* Хибатулла Ахундзада ввёл абсолютный запрет на использование смартфонов для своих бойцов. Информацию об этом распространило издание Hasht-e Subh, сославшись на данные из местных источников.

Как утверждают эти источники, соответствующее указание было озвучено 18 ноября в ходе совещания, прошедшего в здании министерства обороны в Кабуле. Бойцам Ахундзада велел воспринимать его распоряжения как «обязательные» и неукоснительно придерживаться введённого запрета.

Пользование смартфонами и прочими гаджетами Ахундзада охарактеризовал как бесполезную трату времени и причину «смуты». По его заявлению, бойцам ни при каких обстоятельствах не дозволяется применять такие устройства.

Под конец совещания сотрудники разведывательных подразделений минобороны пообещали лидеру контролировать, как соблюдается этот запрет. Ранее «Талибан» уже вводил ограничение для госслужащих на использование смартфонов в рабочее время.

*Движение внесено в список террористических организаций.