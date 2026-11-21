Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Пхукет семейную пару из России, которая скрывалась от следствия по делу о хищении и легализации свыше 150 миллионов рублей. Как передает газета Таиланда Khaosod, на родине фигурантам предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и отмывании средств, за что им грозит до десяти лет колонии.

По сведениям издания, чтобы беспрепятственно въехать в королевство и избежать преследования, подозреваемые оформили гражданство Республики Вануату, островное государство, расположенное к востоку от Австралии. Каким именно образом им удалось получить внутренние паспорта этого тихоокеанского государства, местные силовики не уточняют. Обосновавшись на курорте, супруги сняли дорогостоящий дом в районе Чернгталай.

Розыск беглецов велся по инициативе Национального центрального бюро Интерпола МВД России, сообщает издание Thai Post. Официальный представитель шестого управления Бюро иммиграционной полиции Таиланда (курирующего южные провинции) пояснил прессе, что выйти на след разыскиваемых удалось благодаря недавней интеграции полицейских реестров, а также тесному взаимодействию с местными жителями, включая собственников жилья, сдающих недвижимость иностранцам.

Установив за парой наблюдение, оперативники провели задержание во время визита супругов в один из салонов красоты на острове. Разрешения на пребывание в Таиланде у обоих фигурантов уже аннулированы — в ближайшее время их депортируют в Россию для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Ранее таиландские власти уже выдавали России фигурантов громких финансовых дел. В частности, 19 февраля в аэропорту Бангкока местные полицейские передали российским силовикам находившегося в международном розыске гражданина РФ, обвиняемого в хищении более 3,2 млрд рублей при исполнении госконтрактов в сфере ОПК. По версии следствия, с 2021 по 2024 год он выводил бюджетные средства через подконтрольные фирмы, а после возбуждения дела сбежал за границу.