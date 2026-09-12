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Т-90М прорвал оборону ВСУ и проехал 15 км под ударами БПЛА

Министерство обороны РФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» прорвал оборону противника и совершил 15-километровый марш под атаками беспилотников на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Основной задачей танкистов было обеспечить продвижение штурмовых подразделений, передвигавшихся на легкобронированной технике, квадроциклах и мотоциклах. В составе группы из трех танков экипаж головной машины должен был расчистить маршрут, отвлечь внимание противника и выйти на огневую позицию для поражения его пехоты.

В Минобороны отметили, что в ходе выполнения задачи танк получил многочисленные повреждения, однако экипаж продолжил движение и достиг поставленной цели. По данным ведомства, действия танкистов позволили основным силам пехоты продвинуться к позициям противника и продолжить штурмовые действия.

Ранее экипаж вертолёта Ми-28НМ Вооружённых сил России в течение недели нанёс девять точных ударов по объектам украинских формирований.
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ОбществоБПЛАВСУМинобороны РФ
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