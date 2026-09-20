Свыше 3,5 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 3,5 миллиона граждан России приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной думы. Соответствующая статистика опубликована на официальном федеральном портале.

Согласно актуальным данным системы, по состоянию на 13:20 по московскому времени свои электронные бюллетени заполнили 3 505 181 избиратель.

Всего заявки на использование данного формата волеизъявления на федеральной платформе ранее подали свыше 4 миллионов человек.

Ранее стало известно, что явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2016 года.