Влиятельные христианские лидеры утверждают, что американцы вскоре могут столкнуться лицом к лицу со странными явлениями в файлах НЛО Пентагона. Епископ Алан ДиДио, пастор Ларри Рэгланд и евангелист Тони Меркель приняли участие в закрытой встрече религиозных деятелей с правительственными инсайдерами, осведомленными о планах США по раскрытию информации об НЛО. Материал перевел aif.ru.

По их словам, публикация файлов — лишь начало кампании, пик которой придется на 2027 год. «Я думаю, это только разогревается, особенно в свете того, что мы слышали о 2027 годе», — заявил ДиДио. Меркель добавил, что, по убеждению пасторов, «кран будет включен» в следующем году: американцы получат более четкие доказательства существования внеземных существ и, возможно, столкнутся с ними в реальной жизни.

С начала кампании 8 мая Пентагон рассекретил всего восемь партий файлов — тысячи страниц документов, снимков таинственных объектов и видео странных сфер, но без реальных доказательств существования инопланетян. В последней партии от 20 ноября упоминались находки на ранчо Скинуокер в штате Юта, давно связанном с наблюдениями НЛО и паранормальными явлениями, включая документ «Десятимесячный отчет» о финансируемой правительством охоте на НЛО, призраков и монстров.

Идеи пасторов во многом основаны на рассказах отставного «зеленого берета» Пола Бока, полученных на встрече в отдаленном доме в горах Теннесси в феврале. Бок якобы показывал фотографии «гиперпространственных» существ, включая кальмароподобное создание и призрачную гуманоидную фигуру. Рэгланд отметил, что источник из ЦРУ более десяти лет утверждает: «27 — это год, когда они раскроют себя». «Они готовятся раскрыть себя. Если мы не приведем себя в порядок до 27-го года, они что-то сделают», — передал его слова пастор.

Кроме того, пасторы видят закономерность в том, что Пентагон дозирует шокирующую информацию, чтобы постепенно десенсибилизировать общество. «20 лет назад это была бы меняющая жизнь информация от нашего правительства. Сам факт, что ваше правительство говорит об НЛО, — безумие», — сказал Рэгланд. Меркель, проведший около недели у ранчо Скинуокер, рассказал о таинственно перемещенном транспортном контейнере и луче света, бьющем в небо с пустынного холма.

Главный следственный отдел Пентагона по НЛО, в свою очередь, заявляет, что большинство сообщений о таинственных явлениях имеют обычные объяснения — воздушные шары, беспилотники и даже птицы.