Искусственный интеллект помогает справляться с растущим числом задач, но сопровождается снижением осмысленности происходящего, заявил Донецкому агентству новостей настоятель донецкого храма Рождества Божией Матери иерей Дмитрий Трибушный.

«Я могу только свою личную точку зрения озвучить, потому что в церкви есть разные подходы», — подчеркнул священник.

Объясняя своё отношение к технологиям, Трибушный пересказал притчу древнекитайского философа Чжуан-цзы. Её герой продолжал самостоятельно спускаться с горы за водой, хотя появились машины, способные доставлять её наверх. Он опасался, что использование такого устройства изменит его самого.

Священнослужитель связал развитие технологий с ускорением ритма жизни: перед человеком возникает больше задач, но осмысленность происходящего снижается. По его мнению, во взаимодействии человека и машины важен вопрос о том, кто кого преобразит.