Искусственный интеллект перестал быть фантастикой из голливудских блокбастеров и превратился в реальный инструмент ведения войн, представляющий угрозу, которая может превзойти даже ядерное оружие. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ИИ способен стать мощнейшим орудием как для созидания, так и для причинения вреда, в том числе в военной сфере и сфере безопасности.

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru подтвердил, что искусственный интеллект интегрирован в военную сферу уже не первый год.

«Искусственный интеллект применяется в военной сфере уже не один год. На сегодняшний день благодаря машинному зрению дроны имеют возможность поражать те или иные цели, живую силу противника, кроме того, с его помощью можно наводить крылатые ракеты», — заявил Кнутов.

Более того, ИИ используется для организации боевых действий и сложных операций. Особую тревогу вызывает использование нейросетей для ликвидации высшего руководства стран.

«Использование системы Maven Smart System компании Palantir позволило США провести операцию в Венесуэле, которая привела к захвату президента Мадуро. Такая же система применялась в Иране для ударов по высшему руководству страны», — подчеркнул Кнутов, добавив, что иранское руководство, понимая угрозу, заранее продумывало, кто заменит убитых лидеров.

Однако самое страшное, по мнению эксперта, заключается в том, что ИИ уже давно убивает людей, причем жертвами становятся не только военные, но и мирное население. Кнутов отметил, что системы с искусственным интеллектом несколько лет используются ВСУ для убийств.

«Искусственный интеллект уже давно убивает людей. Уже несколько лет системы с искусственным интеллектом используются ВСУ для убийств, причём убивают не только военных, но и гражданских. Поэтому в данном случае опасность искусственного интеллекта не просто существует, а она велика», — заявил эксперт.

Масштаб угрозы подтверждается заявлениями самих разработчиков технологий. Один из основателей Palantir сравнил ИИ с оружием массового поражения, поставив его выше атомной бомбы.

«Один из основателей компании Palantir прямо написал, что искусственный интеллект намного серьёзнее и опаснее, чем атомное оружие. То есть атомное оружие уже сегодня занимает второе место после искусственного интеллекта с точки зрения возможности воздействовать на людей», — констатировал Кнутов.

Специалист предупреждает, что ИИ с помощью программного обеспечения может не только взломать коды запуска ракет, но и воспрепятствовать применению ядерного оружия.

«Мы прекрасно понимаем, что с помощью соответствующего программного обеспечения искусственный интеллект может взломать коды тех же ракет, запусков и воспрепятствовать применению того или иного вида ядерного оружия. Уже над этим сейчас активно работают многие компании, в том числе компания Palantir», — добавил он.

Кнутов не исключил, что в скором времени солдат на передовой могут заменить роботы-андроиды.

Тем не менее, у технологии есть и обратная сторона. Кнутов обратил внимание, что ИИ успешно справляется с рутинными задачами, экономя колоссальные ресурсы. Если на выверку документов раньше требовалось 10–15 человек и три недели, то ИИ делает это за сутки, а два человека проверяют результат за три дня. Кроме того, прорабатывается вопрос создания андроидов для замены людей на рутинной работе, что высвободит неквалифицированную рабочую силу.