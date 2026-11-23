Отряд из десяти элитных бойцов ВСУ и иностранных специалистов уничтожили в Черниговской области. Пункт временной дислокации специальной разведки 121-го отдельного разведывательного батальона ВСУ ликвидировали в районе села Маховики. За сухими формулировками сводки — точная работа разведки и удар, который лишил противника подготовленной диверсионной группы.

В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников дал операции высокую оценку.

«Уничтожение таких диверсионных групп является первоочередной задачей для российских вооружённых сил. Ликвидацию спецотряда под Черниговом можно назвать настоящей специальной военной операцией регионального уровня, которая была проведена в отношении террористов киевского режима и главного управления разведки. Все причастные российские военнослужащие будут отмечены высокими государственными наградами», — отметил он.

Собеседник издания объяснил, как могла быть получена информация о местонахождении спецотряда.

«Могли рассказать пленные боевики ВСУ. Также информация могла быть получена в результате работы российской спутниковой группировки, которая отслеживает буквально каждый сантиметр земли противника, устанавливает все передвижения, все контакты, вплоть до того, что в некоторых случаях можно записывать даже голоса на расстоянии в несколько десятков километров. Это современные виды российской акустической техники, которая сейчас используется на линии боевого соприкосновения», — объяснил он.

По словам военного эксперта, в спецотряд ВСУ могли входить иностранные кураторы или наёмники.

«В этой группе вполне могли находиться как иностранные наёмники, так и кураторы западных спецслужб, так как спецотряд был хорошо подготовлен и уже планировал выйти на террористическое задание. Для уничтожения боевиков могли использовать как беспилотные летательные аппараты, так и ФАБы с возможностью самонаведения. Нельзя исключать, что диверсионная группа была застигнута врасплох нашими подразделениями десантников, которые их перебили», — сказал собеседник издания и подчеркнул, что выявление и уничтожение подобных спецотрядов стоит в числе приоритетных задач нашей разведки.

Ликвидация пункта дислокации спецразведки 121-го батальона ВСУ — это блестяще проведенная операция по обезвреживанию группы, готовившейся выйти на террористическое задание и, вероятно, действовавшей не без западных кураторов. Как отметил Иванников, за успехом стоит титаническая работа разведки, которая использовала самые современные технические средства для обнаружения противника.