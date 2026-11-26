Центральный районный суд Воронежа частично удовлетворил первый в России иск о защите прав потребителей, поданный к компании «Сэй Эдженси» — организатору несостоявшегося концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

В четверг, 26 ноября, инстанция постановила взыскать с ответчика в пользу покупателя в общей сложности свыше 200 тысяч рублей, сообщает агентство ТАСС.

«Суд решил <…> удовлетворить частично. Взыскать солидарно с ООО "Сэй эдженси" денежные средства в размере 145 тыс. рублей, уплаченные за концерт Канье Уэста», — огласил вердикт судья.

Помимо возврата базовой стоимости четырех приобретенных билетов, с промоутерской организации взыскали неустойку, компенсацию морального вреда и потребительский штраф на совокупную сумму порядка 90 тысяч рублей.

В начале октября компания уже перечислила истцу 132 тысячи рублей, но спор продолжился, поскольку представители ответчика настаивали на продаже билетов по специальной невозвратной акции. По данным издания, к началу ноября только в столичные суды поступило 44 аналогичных заявления против «Сэй Эдженси» из-за отмены петербургских шоу, запланированных на 10 и 11 октября.

Разбирательство в Воронеже стартовало еще в сентябре, когда суд принял к производству заявление зрителя Евгения Р. к «Сэй Эдженси» с привлечением площадки «Зенит-Арена» в качестве третьего лица, писал ранее aif.ru. Анонс выступления рэпера на петербургской «Газпром Арене» появился в середине августа, и в первый день старта продаж зрители массово раскупили билеты ценой до 160 тысяч рублей. Однако уже спустя неделю руководство стадиона заявило об отсутствии подписанного договора аренды, а Роспотребнадзор после жалоб покупателей объявил организаторам предостережение.