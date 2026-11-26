Благовещенский городской суд разрешил вдове участника специальной военной операции использовать криоконсервированный биоматериал погибшего супруга для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщили в суде.

Женщина и ее муж состояли в браке с 2012 года. Беременность у женщины в течение совместной жизни не наступала, однако супруги хотели ребенка, но не имели средств на платные медицинские услуги.

В 2022 году мужчину мобилизовали и направили в зону СВО, где он дважды получил ранения. В ноябре 2025 года, находясь в отпуске по ранению, супруги решили пройти процедуру ЭКО в частной клинике. Они вместе сдали анализы, подписали необходимые согласия и документы, после чего была проведена процедура оплодотворения и криоконсервация оставшегося биоматериала.

В июле 2026 года он погиб при выполнении боевых задач. После получения известия о смерти мужа у женщина пережила сильное расстройство, на фоне которого беременность перестала развиваться. Ей потребовалось экстренное искусственное прерывание беременности.

Позднее вдова попросила клинику провести повторную процедуру ЭКО с использованием другого образца замороженного биоматериала супруга. Однако медицинская организация предложила ей обратиться в суд.

В письменном отзыве клиника указала, что для использования биоматериала после смерти мужа необходимо его прижизненное добровольное согласие, в том числе на случай смерти. По мнению медучреждения, отдельного согласия на посмертное использование биоматериала мужчина не оставил. Вместе с тем в клинике отметили, что его действия при подготовке к ЭКО свидетельствовали о добровольном решении супругов зачать общего ребенка. Если суд установит наличие прижизненного согласия, медицинская организация не будет возражать против удовлетворения иска.

Суд учел, что супруги совместно приняли решение пройти ЭКО, сдали анализы и подписали необходимые документы. Кроме того, мужчина оформил доверенность, разрешавшую жене распоряжаться его биологическим материалом по своему усмотрению.

При вынесении решения суд также сослался на постановление Конституционного суда РФ от 11 февраля 2025 года. Согласно ему, при отсутствии прямого законодательного запрета граждане вправе воспользоваться технологиями постмортальной репродукции.