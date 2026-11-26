Суд в Турции освободил актрис Дениз Чакыр и Бурджу Озберк, задержанных в ходе антинаркотического рейда в Стамбуле. Об этом сообщила газета Hürriyet.

В ночь на среду турецкая полиция задержала 24 знаменитости. После завершения следственных действий девять подозреваемых, в том числе Чакыр, Озберк и певец Озджан Дениз, предстали перед судом. Им разрешили выйти на свободу под судебный контроль с запретом на выезд из страны.

В отношении певицы Джейлан Кая суд избрал более строгую меру пресечения: ее заключили под стражу по обвинению в отмывании средств, полученных преступным путем.

Дениз Чакыр, которой 44 года, сыграла Шах-султан в сериале «Великолепный век», а Бурджу Озберк исполнила роль Хуриджихан-султан.

В рамках подобных расследований задержанных знаменитостей обычно проверяют на употребление наркотиков. При положительном результате теста суд решает вопрос о мере пресечения.

Регулярные антинаркотические рейды в Турции начались в октябре 2025 года. В ходе операций задерживали известных актеров и инфлюенсеров. В апреле генеральный прокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил, что положительные результаты тестов на наркотики выявили у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку.